Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı. Sakatlığı bulunan Onur ile hasta olan Uğur antrenmanda yer almadı, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo mavililer yarın saat 18.30'da yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:49
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