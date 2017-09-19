Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Yeni transferleriyle büyük bir çıkış yakalamayı ümit eden Trabzonspor, bir türlü beklediği yükselişi yakalayamadı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 7 puan kaybederek zirve ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.
Bir var bir yok
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, deplasmanda Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak 2-2 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, yine deplasmanda Göztepe karşısında öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu. Ardından Gençlerbirliği'ni 3-1'ile geçen Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir karşısında ise iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Hem atıyor hem yiyor
Trabzonspor, ligin 5. haftasında bakılarak yapılan değerlendirmede 2010-2011 sezonundan sonraki en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer söz konusu sezonda attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol görmüştü. Bu sezon ise Karadeniz ekibi, attığı 11 gole karşılık 9 gol yedi.
Zirve ile puan farklı 5 oldu
Bordo-mavililer, ligde kendisinden beklenen galibiyet serisini ise bir türlü yakalayamadı. Üst üste galibiyetler alarak zirvenin en önemli ortaklarından bir olmayı hedefleyen Karadeniz ekibi , Süper Lig'in 5. haftasına kadar olan bölümde bu duruşu sergileyemedi. 8 puan ile 9. sırada yer alan bordo-mavili takım, bu zamana kadar geçen sürede 7 puan kaybederek, 13 puan ile zirvede yer alan Galatasaray ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkının da 5'e çıkmasına sebep oldu.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:50
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Caner’in malvarlığına ihtiyati tedbir
Toplam 5
Yorum
Beşiktaşlı Golu kendi kendimize attık be kardeşim ne sevindiniz :D kadıkoyde 9 kişiyle yendiğimiz maça benzetmeye çalışmayın siz yenemediniz :D
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İspanya'da Carole fırtınası
Toplam 6
Yorum
hagi10 geçen sene yediğimiz gollerin hemen hepsi sol taraftan geldi. özellikle fener maçlarındaki şenerin asistlerine bakın.
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Messi’yi ikiye katladı
Toplam 7
Yorum
O.o güzel çaktın valla Casillas a fakat o gol sadece portoya gelmemiş bütün renklilere girmiş.
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