Lucescu gençlere hayran kaldı
Lucescu, Başakşehir karşısında izlediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’e hayran kaldı.
Başakşehir-Trabzonspor maçını izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e tam not verdi. Rumen çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından Ersun Yanal'a takımda fazla yerli oyuncu oynattığı için teşekkür ederken, Abdülkadir ile Yusuf Yazıcı'nın performansını överek, "İkisi de çok yetenekli. Çok iyi oynadılar.
Onlar Türk Milli Takımı'nın geleceği" yorumunu yaptı. Deneyimli teknik adam, gerçek mevkisi ön libero olmasına rağmen savunmada görev yapan Okay'ın stoper performansının da geliştirebileceğine dikkat çekti. Lucescu, bundan sonra Trabzonspor'un maçlarını daha yakından takip edeceğini de dile getirdi.
Yunus Emre SEL
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 13:32
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