 Kucka düşüşte – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Kucka düşüşte

    Kucka düşüşte

    Milan'dan 5 milyon euro'ya transfer edilen Juraj Kucka'nın Başakşehir maçındaki performansı tepki çekti. Slovak oyuncu ne hücumda ne de savunmada varlık gösteremedi. Ersun Yanal'ın Kucka'yı uyarması bekleniyor. Alanya maçında Onazi'nin 11'e girebileceği belirtiliyor.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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