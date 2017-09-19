 Her 72 dakikada 1 gol – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Her 72 dakikada 1 gol

    Her 72 dakikada 1 gol

    Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Süper Lig'de gollerine devam ediyor. Yıldız forvet, geride kalan 5 haftada 4 karşılaşmada 288 dakika süre alırken, 5 gol kaydetti. Ortalama 72 dakikada bir fileleri havalandıran Burak, maç başına 1.25 gol istatistiği yakaladı. Bordomavili futbolcu, krallık yarışında 7 gollü Gomis'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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