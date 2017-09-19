Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!

Fatih Tekke, Ersun Yanal ile Rodallega arasında problem olduğunu iddia etti: "Rodallega Başakşehir karşısında 2. yarı kullanılmalıydı. İçerde hoca ile ilgili bir problemi olduğunu düşünüyorum. Bunun çözülmesi lazım. Çünkü Rodallega, Burak sakatlanırsa, onunla yarışacak oyuncu."