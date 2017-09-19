Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Fatih Tekke, Ersun Yanal ile Rodallega arasında problem olduğunu iddia etti: "Rodallega Başakşehir karşısında 2. yarı kullanılmalıydı. İçerde hoca ile ilgili bir problemi olduğunu düşünüyorum. Bunun çözülmesi lazım. Çünkü Rodallega, Burak sakatlanırsa, onunla yarışacak oyuncu."
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 12:55
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Federasyondan 'yabancı kuralı' sözleri
Toplam 11
Yorum
unforgiven kusura bakmayın da tarıklara olcanlara okadar para verilmez kimsede tarığı olcanı ozanı izlemek için para vermez ligimizin değeride yerlere
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BEŞİKTAŞ VENÜSTEDE OYNASA HER YERDE ŞU FB Yİ YENER. GOLCÜLERİ YOK ÇÜNKÜ.. FORVETSİZ FENERİ YENEMEYECEKSEK BIRAKALIM ARTIK BU İŞİ.
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Sosyal medyayı karıştıran tweet!
Toplam 26
Yorum
taraftar Belde-i Muhayyere de denilen MEVLANA ŞEHRİ KONYA'ya dil uzatanların hakkını YÜCE MEVLAM verir.
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