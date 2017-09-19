 Flaş iddia: Rodallega ile problemi var! – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!

    Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!

    Fatih Tekke, Ersun Yanal ile Rodallega arasında problem olduğunu iddia etti: "Rodallega Başakşehir karşısında 2. yarı kullanılmalıydı. İçerde hoca ile ilgili bir problemi olduğunu düşünüyorum. Bunun çözülmesi lazım. Çünkü Rodallega, Burak sakatlanırsa, onunla yarışacak oyuncu."

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:55
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