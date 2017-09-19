Doğru yoldayız
Bordo-mavili çalıştırıcı, yeni ve gelişen bir takım olduklarını hatırlatarak, “Mücadele olarak gayet iyiyiz. Oyuncular birbirine alıştıkça ve uyumumuz arttıkça çok daha iyi olacağız” dedi
Süper Lig'in ilk 5 haftasında 8 puan toplayan Trabzonspor'da bazı kesimler oynanan futbolu ve skorları yeterli bulmazken, teknik direktör Ersun Yanal 'endişeye gerek yok' mesajı verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir'in ligin en iyi takımlarından birisi olduğunu dile getirerek, "İki kez öne geçtik. Maçı kazanabilirdik ancak olmadı. Ben oyuncularımın mücadelesinden memnunum" diye konuştu.
YEPYENİ BİR KADRO KURDUK
Yanal, yepyeni bir kadro kurduklarını ve takımın oturması için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Bordo-mavili hoca, "Yeni gelen oyuncularımız ve takıma katkılarıyla gelişen bir takımız. Genç ve deneyimli oyuncuların birbirine karıştığı farklı bir kadromuz var. İlerleyen haftalarda oyunumuz çok daha fazla gelişecektir. Oyuncular zamanla birbirlerine alışıp, tanıdıkça ve uyumumuz arttıkça çok daha iyi olacağız" dedi.
'YERİNDE DEĞİŞİKLİK İLE KAZANABİLİRDİK'
ERsun Yanal'ın geç oyuncu değiştirmesine yönetimden de eleştiri geldi. Mali işler koordinatörü Emre Aksoy, twitter'dan, "Geçen hafta doğru değişikliklerle kazandığımız maçı, bu hafta da doğru değişikliklerle kazanabilirdik. Olmadı. Çok önemli 2 puan bıraktık" dedi. Yanal bu konuda, "Bazen 45'te değiştiriyorsunuz 'sihirbaz' oluyorsunuz, bazen de böyle tepki alıyorsunuz" yorumunu yapmıştı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:23
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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