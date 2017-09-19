Burak'tan her 72 dakikada 1 gol
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Süper Lig'de gollerine devam ediyor. Yıldız forvet, geride kalan 5 haftada 4 karşılaşmada 288 dakika süre alırken, 5 gol kaydetti. Ortalama 72 dakikada bir fileleri havalandıran Burak, maç başına 1.25 gol istatistiği yakaladı. Bordo-mavili futbolcu, krallık yarışında 7 gollü Gomis'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:21
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Giuliano ısınıyor
Toplam 9
Yorum
seko a a çok şaşırdım tamamda neden son 11 yıl neden 12 15 18 20 25 değilde 11 çözemedim 11 yıl önce bişeymi oldu
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Spor aleminin bir parçası
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçe bir spor kulübüdür , diğerleri anlamaz.
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Giuliano ısınıyor
Toplam 9
Yorum
GencFB 11 Sene ne arkadaş, böyle kıyaslamı mı yapılır ? Son 5 ve 10 seneyi söyleyin, fener düşmanlığı yapmayın...
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