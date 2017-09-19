 ‘Burak attı Ersun baktı’ – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    ‘Burak attı Ersun baktı’

    ‘Burak attı Ersun baktı’

    Yerel basın kaybedilen 2 puanın faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti. Karadeniz Gazetesi, "Kazanmak için bir kral yetmez. Ersun hocayı da durdurmak gerek!" derken, Sonnokta, "Burak attı, Ersun baktı" başlığı ile çıktı. Taka, "Ersun'la 1 ileri 2 geri", "Başakşehir karşısında 80. dakikaya 2-1 önde girilirken oyuna müdahale edemedi 2-2'den sonra 3 değişiklik yaptı ama iş işten çoktan geçmişti" yorumunu yaptı.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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