 Yusuf direğe takıldı – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Yusuf direğe takıldı

    Yusuf direğe takıldı
    MAÇIN 61. dakikasında 'da 'nın bir şutu direğe takıldı. Sol kanatta topla buluşan Abdülkadir; Clichy ve Emre Belözoğlu'ndan şık çalımlarla sıyrılıp pasını çıkardı. Ceza sahasında alan Yusuf Yazıcı, mükemmel bir şut çıkardı ancak meşin yuvarlak üst kale direğinden oyun alanına geri döndü. O top gol olsa skor 3-1'e gelecekti
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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