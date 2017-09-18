Yusuf direğe takıldı
MAÇIN 61. dakikasında Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın bir şutu direğe takıldı. Sol kanatta topla buluşan Abdülkadir; Clichy ve Emre Belözoğlu'ndan şık çalımlarla sıyrılıp pasını çıkardı. Ceza sahasında alan Yusuf Yazıcı, mükemmel bir şut çıkardı ancak meşin yuvarlak üst kale direğinden oyun alanına geri döndü. O top gol olsa skor 3-1'e gelecekti
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
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