Yanal'dan eleştirilere yanıt

Teknik Direktörü, takımının ortaya koyduğu futboldan oldukça memnun olduğunu söyledi.dakika boyunca gole yakın olduklarını belirten, "Maçın tamamında her iki takımın da kazanmaya yakın olduğu anlar var, bizim avantajımız iki kez öne geçmemizdi.rakibin kalitesi, deneyimi,oldukça yüksek. Yakaladığımız pozisyonlarda rakibi daha fazla zorlayabilirdik. Belirli bölümlerde ritmi iyi yakaladık.Oyuncularımın mücadelesinden oldukça memnunum. Bu oyun her hafta ilerleyecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.hoca "Oyuncu değişiklikleri için geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Oyungitti. Hattaile direkten dönen bir topumuz var. Ritim yakalamış bir takımın oyuncu değiştirme zorunluluğu mu var? Bazen 45'te değiştiriyorsanız sihirbaz oluyorsunuz, bazen de böyle eleştiriliyorsunuz. Herkes sonuca göre konuşuyor" yanıtını verdi. Yanal,ile ilgili de şunları söyledi: "Kendine has bir oyuncu.İleride uzun bir yol var onun için. Amacımız onu Türk futboluna en iyi şekilde kazandırmak."Yanal, Burak Yılmaz'ı henüz istedikleri gibi oynatamadıklarını dile getirerek, "Tahminde bulunmak oldukça zor. Ben tahminci değilim. Burak'ın kalitesi ve mücadelesi ortada. Ondan beklentilere cevap verecektir. Takımı için fedakarlıkta bulunacaktır. Burak'ı henüz sağlıklı şekilde oynatamadık" diye konuştu. Ersun Yanal , herkesin Trabzonspor 'un iyi bir takım olduğunu göreceğini söyledi. Tecrübeli hoca, şöyle devam etti: "Durica'nın sakatlığı vardı. Uzun zamandan beri problemleri vardı. Hubocan oynayacaktır. Sosa bu ülkeyi hepimizden daha iyi biliyor. Bizim Volkan'ı hazırlamamız Burak'ı hazırlayarak iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Castillo sakatlıktan dönüyor. İyi bir rekabet var. İyi bir takım olduğumuzu yavaş yavaş herkes sindirecektir."