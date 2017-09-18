Volkan geri döndü
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:58
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Ozan sözünü tuttu
Toplam 6
Yorum
007fb ben niye m.topala bakıp bakıp gülüyom sinirlerim bozuldu :D
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Aykut Kocaman: Beşiktaş derbisini kazanmak zorundayız
Toplam 12
Yorum
he canım Rakibin penaltısı verilmez kimsede ses yok. Beşiktaşa kart göstermeseler 2 HAFTA YORUMCULAR YAYGARA YAPARLAR.
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Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Toplam 1
Yorum
SEDAT CIVANTÜRK Alayna yi yendik diye bayram yapiyorlar komik VE düsündürücü ??????????
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