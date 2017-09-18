Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda 2 kez öne geçtiği Medipol Başakşehir karşısında 2-2'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, oyuna müdahale etmekte çok geç kaldığı görüşü ile hem yönetimin, hem taraftarların, hem de yerel basının tepkisini çekti.
50. yılında zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo mavililerde ligde geride kalan 5 haftada 7 puan kaybı yaşanması üzerine teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği konuşulmaya başlandı. Medipol Başakşehir deplasmanında Burak Yılmaz'ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, maçın ardından sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta doğru değişikliklerle kazandığımız maçı, bu hafta da doğru değişikliklerle kazanabilirdik. Olmadı. Çok önemli 2 puan bıraktık" ifadelerine yer verdi, taraftarlar ve yerel basın da puan kayıplarına Ersun Yanal'ın sebep olduğunu öne sürdüler.
"ERSUN HOCAYI DA DURDURMAK GEREK!"
Medipol Başakşehir beraberliğinin ardından yerel basın da teknik direktör Ersun Yanal'ı hedef tahtasına koydu. Karadeniz Gazetesi, "Kazanmak için bir kral yetmez. Ersun hocayı da durdurmak gerek!" ifadelerine yer verdi. Taka Gazetesi, "Ersun'la 1 ileri 2 geri", "Başakşehir karşısında 80'inci dakikaya 2-1 önde girilirken oyuna müdahale edemedi, 2-2'den sonra 3 değişiklik yaptı ama iş işten çoktan geçmişti" başlıklarını kullandı. Sonnokta Gazetesi, "Kralın iki golü Başakşehir'i yenmeye yetmedi çünkü: Burak attı, Ersun baktı" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Kaçan balık büyük olur", "Fenerbahçe maçında oyuna geç müdahale eden Ersun Yanal, beraberlikte başrolü oynarken, Başakşehir maçında da aynı tablo vardı" ifadelerini kullandı. Ekspres Gazetesi, "Yanal böyle istedi", "İstanbul'da, Başakşehir karşısında Burak Yılmaz'ın golleriyle iki kez öne geçen Trabzonspor, Ersun Yanal'ın yanlış oyuncu tercihleri nedeniyle skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.
BURAK'TAN 1.25 GOL ORTALAMASI
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, ligde geride kalan 5 haftada 4 karşılaşmada 288 dakika süre aldı, 5 gol kaydetti. Süper Lig'de gol krallığında da iddialı konumda yer alan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, maç başına 1.25 gol ortalamasını tutturdu.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:53
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Tribünde skandal görüntü!
Toplam 20
Yorum
Ayip Ayip ayip baba ogul gelmis mac bakmaya, inste turk milletin gercek yuzu. Ayip lar olsun ya, yazik bu ulkenin durumuna,
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 20
Yorum
Tek Gerçek Fb Gs lısından bjk lisine bile fb nin saran bile olsa dünya nın sayılı klubü olacağını düşünmeleri rakipler için çok üzücü.
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 20
Yorum
Duydum ve Yazdım Ali koç olsa da olur olmasada önemli olan karakterli futbolcu adam gibi sahip cikilmali ...
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