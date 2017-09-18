Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var

50. yılında zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo mavililerde ligde geride kalan 5 haftada 7 puan kaybı yaşanması üzerine teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği konuşulmaya başlandı. Medipol Başakşehir deplasmanında Burak Yılmaz'ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, maçın ardından sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta doğru değişikliklerle kazandığımız maçı, bu hafta da doğru değişikliklerle kazanabilirdik. Olmadı. Çok önemli 2 puan bıraktık" ifadelerine yer verdi, taraftarlar ve yerel basın da puan kayıplarına Ersun Yanal'ın sebep olduğunu öne sürdüler.





"ERSUN HOCAYI DA DURDURMAK GEREK!"

Medipol Başakşehir beraberliğinin ardından yerel basın da teknik direktör Ersun Yanal'ı hedef tahtasına koydu. Karadeniz Gazetesi, "Kazanmak için bir kral yetmez. Ersun hocayı da durdurmak gerek!" ifadelerine yer verdi. Taka Gazetesi, "Ersun'la 1 ileri 2 geri", "Başakşehir karşısında 80'inci dakikaya 2-1 önde girilirken oyuna müdahale edemedi, 2-2'den sonra 3 değişiklik yaptı ama iş işten çoktan geçmişti" başlıklarını kullandı. Sonnokta Gazetesi, "Kralın iki golü Başakşehir'i yenmeye yetmedi çünkü: Burak attı, Ersun baktı" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Kaçan balık büyük olur", "Fenerbahçe maçında oyuna geç müdahale eden Ersun Yanal, beraberlikte başrolü oynarken, Başakşehir maçında da aynı tablo vardı" ifadelerini kullandı. Ekspres Gazetesi, "Yanal böyle istedi", "İstanbul'da, Başakşehir karşısında Burak Yılmaz'ın golleriyle iki kez öne geçen Trabzonspor, Ersun Yanal'ın yanlış oyuncu tercihleri nedeniyle skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.







BURAK'TAN 1.25 GOL ORTALAMASI

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, ligde geride kalan 5 haftada 4 karşılaşmada 288 dakika süre aldı, 5 gol kaydetti. Süper Lig'de gol krallığında da iddialı konumda yer alan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, maç başına 1.25 gol ortalamasını tutturdu.



