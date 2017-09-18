 Trabzonspor-Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    -Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>-Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

    Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü ile arasında yapılacak maçın biletleri satışa sunuldu.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

    Müsabakanın bilet fiyatları ise şöyle:

    Kategori 6 (Kale arkaları) 25, kategori 5 (Doğu 3) 40, kategori 4 (Doğu 2) 50, kategori 3 (Doğu 1) 60, kategori 2 (Batı 2) 70, kategori 1 (Batı 1) 90, VIP Silver 250, VIP Gold 300, platinum A-C Blok 400, platinum B Blok 425 ve misafir tribünü 30 lira.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:35
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