Trabzonspor-Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı
Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılacak maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Müsabakanın bilet fiyatları ise şöyle:
Kategori 6 (Kale arkaları) 25, kategori 5 (Doğu 3) 40, kategori 4 (Doğu 2) 50, kategori 3 (Doğu 1) 60, kategori 2 (Batı 2) 70, kategori 1 (Batı 1) 90, VIP Silver 250, VIP Gold 300, platinum A-C Blok 400, platinum B Blok 425 ve misafir tribünü 30 lira.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:35
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Esteban güven verdi
Toplam 3
Yorum
mehmet Kesinlikle Estaban daha başarılı hava topları olsun ve oyun takibi acısından gayet başarılı
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 8
Yorum
CANER olsun dirar yerine alber,atiff ve ekici doldurur
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''İş akidlerini sonlandırdık….''
Toplam 10
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklamada, "çocukları koruma amaçlı davranış" (!) izlenimi var ! Dogruysa, islerine son vermek niye ? Degilse ne anlatmaya çalışıyosun ?
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