 Taraftardan Usta’ya sitem – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Taraftardan Usta’ya sitem

    Taraftardan Usta’ya sitem
    Başkanı Muharrem Usta, takımı İstanbul'da yalnız bırakmadı. Maçı protokol tribününde izleyen başkana mücadele öncesinde ise bordomavili taraftarlardan sitem vardı. Başakşehir'in sınırlı sayıda bilet satması nedeniyle Trabzonlu taraftarların çoğu dışarda kaldı. Muharrem Usta'yı stat girişinde gören Trabzonsporlular başkana bu durum için serzenişte bulundular.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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