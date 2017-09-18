Şehrin kralı

Süper Lig'de 5. hafta maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Fırtına'nın gollerini 15. dakikada penaltıdan ve 49'da Burak Yılmaz atarken; ev sahibinin sayılarını 36. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 79'da Mevlüt Erdinç kaydetti. Bordo-mavili takım maçın büyük bölümünü önde götürmesine rağmen sahadan bir puanla ayrıldı.



SERİYİ BİTİREMEDİ

Trabzonspor, evinde 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir'in bu serisine son vermeye yaklaşsa da sonunu getiremedi. İstanbul temsilcisi evinde oynadığı 25 karşılaşmada 18 galibiyet alırken, 7 maçtan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi ile Medipol Başakşehir, dün Süper Ligde 19'uncu kez karşı karşıya geldi.



İLK KEZ KAYBETTİ

Ligde 2 takım arasında oynanan 19 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in 4 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer bu periyotta fileleri 34 kez sarsarken, kalesinde 19 gol gördü. Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak bu sezon evinde oynadığı 3. maçta ilk puan kaybını yaşadı.







Yunus Emre SEL