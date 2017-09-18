 Protokolde kriz yaşandı – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Protokolde kriz yaşandı

    Protokolde kriz yaşandı
    MÜCADELE öncesinde protokol tribününe girecek isimler konusunda sorun yaşandı. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu'nun içeri alınması noktasında yaşanan sıkıntıya eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu müdahele etti. Daha sonra Önder Bülbüloğlu'ndan özür dilenerek stadyuma alınınca sorun çözüldü. Ayrıca Muharrem Usta ve Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'ın maçı yan yana izlememesi de dikkat çekti.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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