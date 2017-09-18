Onlara her yer Trabzon!
Bordo-mavili taraftarlar, zorlu deplasmanda Fırtına’yı yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Trabzonsporlular, Başakşehir tarafına da sarktı
MEDİPOL Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan maça bordo-mavili taraftarların ilgisi büyük oldu. Bordo-mavili taraftar, tribünde kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Bazı Trabzonsporlu futbolseverler ise Başakşehir tribününden bilet alarak karşılaşmaya girince güvenlik güçleri bordo-mavilileri, misafir takım tribünün yakınına alarak oradan maç izlemelerini sağladı.
90 DAKİKA TAM DESTEK
Toplam 17 bin 300 seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 9 bin taraftar tribünde yer aldı. Mücadelenin başından sonuna dek takımlarına destek veren Trabzonsporlular, son dakikalarda gelen golle büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Yine de bir grup takımı maç sona alkışladı.
ÇOCUKLARA MÜDAHALE
TRABZONLU taraftarların Başakşehir tarafına geçmesi ilginç anlara da sahne oldu. Çocuklarıyla birlikte maçı izleyen bir Trabzonspor taraftarı, güvenliğin kendisini uyarması üzerine çocukların üzerindeki formayı çıkarmak zorunda kaldı. Bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti.
90 DAKİKA TAM DESTEK
Toplam 17 bin 300 seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 9 bin taraftar tribünde yer aldı. Mücadelenin başından sonuna dek takımlarına destek veren Trabzonsporlular, son dakikalarda gelen golle büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Yine de bir grup takımı maç sona alkışladı.
ÇOCUKLARA MÜDAHALE
TRABZONLU taraftarların Başakşehir tarafına geçmesi ilginç anlara da sahne oldu. Çocuklarıyla birlikte maçı izleyen bir Trabzonspor taraftarı, güvenliğin kendisini uyarması üzerine çocukların üzerindeki formayı çıkarmak zorunda kaldı. Bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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