Ne de olsa Kral









Fatih Terim Stadı’nda dün Burak Yılmaz fırtınası vardı. Tecrübeli forvet, iğneyle çıktığı karşılaşmada Başakşehir ağlarını biri penaltıdan iki kez havalandırmayı başardı, şov yaptı



O ATINCA KAYBETMİYOR

Kaleci Onur Kıvrak'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan



VURDUĞU GOL OLUYOR

BORDO-mavililerin gol silahı Burak Yılmaz'ın vurduğu gol oluyor. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 6 şut çekti. Bu şutların 5'inde rakip fileleri havalandırmayı başaran yıldız oyuncu, yakaladığı yüksek isabet yüzdesiyle de öne çıktı.



LİG TARİHİNE GEÇEN ADAM

Attığı gollerle Trabzonspor'un en önemli silahlarından biri olan Burak Yılmaz, Süper Lig tarihine de geçmeyi başardı. Ligdeki gol sayısını 141'e çıkaran 32 yaşındaki forvet, eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut'u yakaladı. Yıldız futbolcu, lig tarihinin en golcü 9. futbolcusu olmayı başardı.



GOLÜ ATTI HUGO'YA KOŞTU

Burak Yılmaz, 49. dakikada attığı golün ardından yedek kulübesine koştu. Yıldız futbolcu, gol sevincini aralarında sorun olduğu iddia edilen Hugo Rodallega'ya sarılarak yaşadı. Golcü oyuncu, takım arkadaşının ardından hocası Ersun Yanal'ın da alnından öpüp, sahaya döndü. Burak Yılmaz , 5 sezon sonra döndüğü Trabzonspor 'da bıraktığı yerden devam ediyor... Bordo-mavili formayla Süper Lig'de 4. sınavına çıkan yıldız futbolcu, 5. kez gol sevinci yaşamayı başardı. Medipol Başakşehir karşısında perdeyi açan 32 yaşındaki forvet, takımının ikinci golünü de atan isimdi. Sakatlığına rağmen iğneyle bu önemli müsabakaya çıkan tecrübeli oyuncu, 7 golü bulunan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından krallıkta ikinci sıradaki yerini aldı. Konyaspor, Fenerbahçe maçlarından sonra Başakşehir karşısında da rakip fileleri havalandıran Burak, Trabzonspor formasıyla çıktığı 97 karşılaşmada 64. golünü attı.Kaleci Onur Kıvrak'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Burak Yılmaz 'ın golleri, Trabzonspor'un galibiyeti almasına yetmedi. Bu arada yıldız futbolcu, önceki dönemiyle birlikte Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol attığı son 9 karşılaşmada yenilmedi. Karadeniz temsilcisi, bu maçlarda 5 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.BORDO-mavililerin gol silahı Burak Yılmaz'ın vurduğu gol oluyor. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 6 şut çekti. Bu şutların 5'inde rakip fileleri havalandırmayı başaran yıldız oyuncu, yakaladığı yüksek isabet yüzdesiyle de öne çıktı.Attığı gollerle Trabzonspor'un en önemli silahlarından biri olan Burak Yılmaz, Süper Lig tarihine de geçmeyi başardı. Ligdeki gol sayısını 141'e çıkaran 32 yaşındaki forvet, eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut'u yakaladı. Yıldız futbolcu, lig tarihinin en golcü 9. futbolcusu olmayı başardı.Burak Yılmaz, 49. dakikada attığı golün ardından yedek kulübesine koştu. Yıldız futbolcu, gol sevincini aralarında sorun olduğu iddia edilen Hugo Rodallega'ya sarılarak yaşadı. Golcü oyuncu, takım arkadaşının ardından hocası Ersun Yanal'ın da alnından öpüp, sahaya döndü. 18 Eylül 2017, Pazartesi Güncelleme: 23:19 Etiketler: Trabzonspor, Burak Yılmaz







