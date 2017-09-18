Ne de olsa Kral
Fatih Terim Stadı’nda dün Burak Yılmaz fırtınası vardı. Tecrübeli forvet, iğneyle çıktığı karşılaşmada Başakşehir ağlarını biri penaltıdan iki kez havalandırmayı başardı, şov yaptı
Burak Yılmaz, 5 sezon sonra döndüğü Trabzonspor'da bıraktığı yerden devam ediyor... Bordo-mavili formayla Süper Lig'de 4. sınavına çıkan yıldız futbolcu, 5. kez gol sevinci yaşamayı başardı. Medipol Başakşehir karşısında perdeyi açan 32 yaşındaki forvet, takımının ikinci golünü de atan isimdi. Sakatlığına rağmen iğneyle bu önemli müsabakaya çıkan tecrübeli oyuncu, 7 golü bulunan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından krallıkta ikinci sıradaki yerini aldı. Konyaspor, Fenerbahçe maçlarından sonra Başakşehir karşısında da rakip fileleri havalandıran Burak, Trabzonspor formasıyla çıktığı 97 karşılaşmada 64. golünü attı.
O ATINCA KAYBETMİYOR
Kaleci Onur Kıvrak'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Burak Yılmaz'ın golleri, Trabzonspor'un galibiyeti almasına yetmedi. Bu arada yıldız futbolcu, önceki dönemiyle birlikte Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol attığı son 9 karşılaşmada yenilmedi. Karadeniz temsilcisi, bu maçlarda 5 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
VURDUĞU GOL OLUYOR
BORDO-mavililerin gol silahı Burak Yılmaz'ın vurduğu gol oluyor. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 6 şut çekti. Bu şutların 5'inde rakip fileleri havalandırmayı başaran yıldız oyuncu, yakaladığı yüksek isabet yüzdesiyle de öne çıktı.
LİG TARİHİNE GEÇEN ADAM
Attığı gollerle Trabzonspor'un en önemli silahlarından biri olan Burak Yılmaz, Süper Lig tarihine de geçmeyi başardı. Ligdeki gol sayısını 141'e çıkaran 32 yaşındaki forvet, eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut'u yakaladı. Yıldız futbolcu, lig tarihinin en golcü 9. futbolcusu olmayı başardı.
GOLÜ ATTI HUGO'YA KOŞTU
Burak Yılmaz, 49. dakikada attığı golün ardından yedek kulübesine koştu. Yıldız futbolcu, gol sevincini aralarında sorun olduğu iddia edilen Hugo Rodallega'ya sarılarak yaşadı. Golcü oyuncu, takım arkadaşının ardından hocası Ersun Yanal'ın da alnından öpüp, sahaya döndü.
O ATINCA KAYBETMİYOR
Kaleci Onur Kıvrak'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Burak Yılmaz'ın golleri, Trabzonspor'un galibiyeti almasına yetmedi. Bu arada yıldız futbolcu, önceki dönemiyle birlikte Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol attığı son 9 karşılaşmada yenilmedi. Karadeniz temsilcisi, bu maçlarda 5 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
VURDUĞU GOL OLUYOR
BORDO-mavililerin gol silahı Burak Yılmaz'ın vurduğu gol oluyor. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 6 şut çekti. Bu şutların 5'inde rakip fileleri havalandırmayı başaran yıldız oyuncu, yakaladığı yüksek isabet yüzdesiyle de öne çıktı.
LİG TARİHİNE GEÇEN ADAM
Attığı gollerle Trabzonspor'un en önemli silahlarından biri olan Burak Yılmaz, Süper Lig tarihine de geçmeyi başardı. Ligdeki gol sayısını 141'e çıkaran 32 yaşındaki forvet, eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut'u yakaladı. Yıldız futbolcu, lig tarihinin en golcü 9. futbolcusu olmayı başardı.
GOLÜ ATTI HUGO'YA KOŞTU
Burak Yılmaz, 49. dakikada attığı golün ardından yedek kulübesine koştu. Yıldız futbolcu, gol sevincini aralarında sorun olduğu iddia edilen Hugo Rodallega'ya sarılarak yaşadı. Golcü oyuncu, takım arkadaşının ardından hocası Ersun Yanal'ın da alnından öpüp, sahaya döndü.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
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