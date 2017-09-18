 Ne de olsa Kral – Fotomaç – 18 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ne de olsa Kral

    Ne de olsa Kral

    Fatih Terim Stadı’nda dün fırtınası vardı. Tecrübeli forvet, iğneyle çıktığı karşılaşmada Başakşehir ağlarını biri penaltıdan iki kez havalandırmayı başardı, şov yaptı

    , 5 sezon sonra döndüğü 'da bıraktığı yerden devam ediyor... Bordo-mavili formayla Süper Lig'de 4. sınavına çıkan yıldız futbolcu, 5. kez gol sevinci yaşamayı başardı. Medipol Başakşehir karşısında perdeyi açan 32 yaşındaki forvet, takımının ikinci golünü de atan isimdi. Sakatlığına rağmen iğneyle bu önemli müsabakaya çıkan tecrübeli oyuncu, 7 golü bulunan Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından krallıkta ikinci sıradaki yerini aldı. Konyaspor, Fenerbahçe maçlarından sonra Başakşehir karşısında da rakip fileleri havalandıran Burak, formasıyla çıktığı 97 karşılaşmada 64. golünü attı.

    O ATINCA KAYBETMİYOR
    Kaleci Onur Kıvrak'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takan 'ın golleri, Trabzonspor'un galibiyeti almasına yetmedi. Bu arada yıldız futbolcu, önceki dönemiyle birlikte Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol attığı son 9 karşılaşmada yenilmedi. Karadeniz temsilcisi, bu maçlarda 5 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

    VURDUĞU GOL OLUYOR
    BORDO-mavililerin gol silahı Burak Yılmaz'ın vurduğu gol oluyor. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 6 şut çekti. Bu şutların 5'inde rakip fileleri havalandırmayı başaran yıldız oyuncu, yakaladığı yüksek isabet yüzdesiyle de öne çıktı.

    LİG TARİHİNE GEÇEN ADAM
    Attığı gollerle Trabzonspor'un en önemli silahlarından biri olan Burak Yılmaz, Süper Lig tarihine de geçmeyi başardı. Ligdeki gol sayısını 141'e çıkaran 32 yaşındaki forvet, eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut'u yakaladı. Yıldız futbolcu, lig tarihinin en golcü 9. futbolcusu olmayı başardı.

    GOLÜ ATTI HUGO'YA KOŞTU
    Burak Yılmaz, 49. dakikada attığı golün ardından yedek kulübesine koştu. Yıldız futbolcu, gol sevincini aralarında sorun olduğu iddia edilen Hugo Rodallega'ya sarılarak yaşadı. Golcü oyuncu, takım arkadaşının ardından hocası Ersun Yanal'ın da alnından öpüp, sahaya döndü.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne de olsa Kral haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.