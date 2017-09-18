Leipzig maçının biletleri satışa çıkıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 26 Eylül Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - RB Leipzig mücadelesinin biletleri satışa çıkıyor. Süper Lig ve Kupa maçlarına özel kombine karta sahip olanlar için 19 Eylül'de satışa çıkacak biletler, 21 Eylül Perşembe saat 17.00'de genel satışa sunulacak.
21.45'te başlayacak olan maçın bilet fiyatları şu şekilde;
Kategori 1: 450TL
Kategori 2: 400TL
Kategori 3: 350TL
Kategori 4: 325TL
Kategori 5: 300TL
Kategori 6: 275TL
Kategori 7: 160TL
Kategori 8: 150TL
VIP: 800TL
1903 A-E BLOK: 800TL
1903 B - D BLOK: 850TL
1903 C BLOK: 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:35
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Esteban güven verdi
Toplam 3
Yorum
mehmet Kesinlikle Estaban daha başarılı hava topları olsun ve oyun takibi acısından gayet başarılı
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 8
Yorum
CANER olsun dirar yerine alber,atiff ve ekici doldurur
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''İş akidlerini sonlandırdık….''
Toplam 10
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklamada, "çocukları koruma amaçlı davranış" (!) izlenimi var ! Dogruysa, islerine son vermek niye ? Degilse ne anlatmaya çalışıyosun ?
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