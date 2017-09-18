Kami Ahmet samimi konuştu
BORDO-mavili takımda henüz resmi bir maçta görev alamayan Kamil Ahmet Çörekçi forma şansını değerlendirdi. 25 yaşındaki sağ bek "Çok iyi bir rekabet var takımda. Herkes formda Allah var... Ben de şansımı bekliyorum. Ama takım iyi olsun yeter" ifadelerini kullandı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:46
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