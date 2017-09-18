 Esteban güven verdi – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Esteban güven verdi

    Esteban güven verdi
    HAFTA içi yapılan idmanda sakatlanan Onur Kıvrak'ın yerine dün kalede Esteban vardı. formasıyla bu sezon Süper Lig'de ikinci kez eldivenleri giyen 28 yaşındaki file bekçisi, yediği 2 gole rağmen başarılı bir 90 dakika çıkardı. Kosta Rikalı kaleci, her iki yarının da son dakikalarında rakip ataklarında yerinde müdahaleler yaparak alkış aldı.

    AVANTAJI KORUYAMADIK
    Karşılaşma sonunda kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Esteban, "İyi başladığımız bir mücadeleydi. İki kez de öne geçtik ama skor avantajını kullanamadık. Gençlerbirliği galibiyetinin ardından seri yakalamak istiyorduk ama olmadı. Umarım bundan sonraki maçlarda taraftarımızın yüzünü güldürürüz" diye konuştu.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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