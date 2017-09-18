 Avni Aker yıkılıyor – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Avni Aker yıkılıyor

    Avni Aker yıkılıyor

    Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 1951 yılından 26 Ocak 2017 tarihine kadar ’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda incelemelerde bulundu, stadın yıkım işlemlerine kışa girmeden başlanacağını söyledi.

    Vali Yücel Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve beraberindekilerle birlikte Hüseyin 'nda incelemelerde bulundu. Avni Aker Stadı'nın tarihini yaşatmak için stadın daha sonra belirlenecek bir bölümünü yıkmayacaklarını belirten Vali Yücel Yavuz, mevcut durumda stadın çevre için tehlike oluşturduğunu ve yıkım işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacağını ifade etti.

    Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yapılan protokol ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na devredildiği, stadyumun yıkım işlemini Trabzon Valiliğinin üstlendiği ve yıkımın ise önümüzdeki aylarda gerçekleşeceği öğrenildi.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:04
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