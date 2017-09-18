Avni Aker yıkılıyor

Vali Yücel Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve beraberindekilerle birlikte Hüseyin Avni Aker Stadı'nda incelemelerde bulundu. Avni Aker Stadı'nın tarihini yaşatmak için stadın daha sonra belirlenecek bir bölümünü yıkmayacaklarını belirten Vali Yücel Yavuz, mevcut durumda stadın çevre için tehlike oluşturduğunu ve yıkım işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacağını ifade etti.

Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yapılan protokol ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na devredildiği, stadyumun yıkım işlemini Trabzon Valiliğinin üstlendiği ve yıkımın ise önümüzdeki aylarda gerçekleşeceği öğrenildi.