Avni Aker yıkılıyor
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 1951 yılından 26 Ocak 2017 tarihine kadar Trabzonspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda incelemelerde bulundu, stadın yıkım işlemlerine kışa girmeden başlanacağını söyledi.
Vali Yücel Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve beraberindekilerle birlikte Hüseyin Avni Aker Stadı'nda incelemelerde bulundu. Avni Aker Stadı'nın tarihini yaşatmak için stadın daha sonra belirlenecek bir bölümünü yıkmayacaklarını belirten Vali Yücel Yavuz, mevcut durumda stadın çevre için tehlike oluşturduğunu ve yıkım işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacağını ifade etti.
Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yapılan protokol ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na devredildiği, stadyumun yıkım işlemini Trabzon Valiliğinin üstlendiği ve yıkımın ise önümüzdeki aylarda gerçekleşeceği öğrenildi.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:04
-
Cenk Tosun'a büyük onur
Toplam 9
Yorum
taylan tineri fazla çektiniz galiba messinin bu gibi kaç golü var biliyormusunuz
-
Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 32
Yorum
FNO34 BU TAKIMIN YÖNETİMİ DEĞİŞMEDEN BU TAKIMDAN HİÇ BİŞEY OLMAZ OLAMAZZZ NEDEN HEP BAŞARILI İSİMLERİ KAYBEDİYORUZ BECERİKSİZ YÖNETİM İSTİFA
-
Cenk Tosun'a büyük onur
Toplam 9
Yorum
Ufuk gerçekten güzel gol ama oyların yüzde 75'ini bizler veriyoruz unutmayın .)
Avni Aker yıkılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.