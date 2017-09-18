 Abdülkadir siftah yaptı – Fotomaç – 18 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Abdülkadir siftah yaptı

    Abdülkadir siftah yaptı

    Fırtına’nın hocası Ersun Yanal, orta saha Okay ile Mustafa’yı stoperde oynattı, ‘Yerli Messi’ Abdülkadir’i ilk kez 11’e aldı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçında büyük sürprizlerle dolu bir kadroyu sahaya sürdü. Kalede sakatlığı bulunan Onur'un yokluğunda Esteban'ı ilk 11'e alan tecrübeli hoca, stoperde ise orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile Mustafa Akbaş'a görev verirken, diğer stoperler Hubocan ile Durica'yı ise kulübede oturttu. Orta alanda Kucka- Sosa ikilisini oynatan Yanal, geçtiğimiz hafta G.Birliği maçında sonradan girmesine rağmen çok iyi bir performans sergileyen genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ü ise ilk 11'e aldı. Trabzonspor'un 18 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir, ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Abdülkadir, dün yüzde 93 ile en yüksek pas yüzdesine sahip isim oldu.

    AYAKTA ALKIŞLANDI
    'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür oyundan alınırken bordo-mavili taraftarların yanı sıra bazı Başakşehir taraftarları tarafından da ayakta alkışlandı.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdülkadir siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.