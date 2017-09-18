Abdülkadir siftah yaptı
Fırtına’nın hocası Ersun Yanal, orta saha Okay ile Mustafa’yı stoperde oynattı, ‘Yerli Messi’ Abdülkadir’i ilk kez 11’e aldı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçında büyük sürprizlerle dolu bir kadroyu sahaya sürdü. Kalede sakatlığı bulunan Onur'un yokluğunda Esteban'ı ilk 11'e alan tecrübeli hoca, stoperde ise orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile Mustafa Akbaş'a görev verirken, diğer stoperler Hubocan ile Durica'yı ise kulübede oturttu. Orta alanda Kucka- Sosa ikilisini oynatan Yanal, geçtiğimiz hafta G.Birliği maçında sonradan girmesine rağmen çok iyi bir performans sergileyen genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ü ise ilk 11'e aldı. Trabzonspor'un 18 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir, ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Abdülkadir, dün yüzde 93 ile en yüksek pas yüzdesine sahip isim oldu.
AYAKTA ALKIŞLANDI
Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür oyundan alınırken bordo-mavili taraftarların yanı sıra bazı Başakşehir taraftarları tarafından da ayakta alkışlandı.
AYAKTA ALKIŞLANDI
Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür oyundan alınırken bordo-mavili taraftarların yanı sıra bazı Başakşehir taraftarları tarafından da ayakta alkışlandı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:59
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