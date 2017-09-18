3 yıl sonra oynadı
BORDO-mavili takımın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı Volkan Şen, Medipol Başakşehir ile oynanan maçla birlikte ilk kez kadroya girmenin heyecanını yaşadı ve 88'de de oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki futbolcu en son 14 Eylül 2013 tarihinde Trabzonspor'un Karabükspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın kadrosuna alınmıştı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
3 yıl sonra oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.