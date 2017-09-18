3 yıl sonra oynadı

BORDO-mavili takımın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı Volkan Şen, Medipol Başakşehir ile oynanan maçla birlikte ilk kez kadroya girmenin heyecanını yaşadı ve 88'de de oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki futbolcu en son 14 Eylül 2013 tarihinde Trabzonspor'un Karabükspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın kadrosuna alınmıştı.