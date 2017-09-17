 Usta: Kazanmak zorundayız – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Usta: Kazanmak zorundayız

    Usta: Kazanmak zorundayız
    Başkan Muharrem Usta, Başakşehir maçında güçlerini sınayacaklarını belirtti. Bordo-mavili kulübün başkanı, "Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında takımımızın oturduğunu gördük. Ancak özellikle savunmada iyi bir oyun ortaya koymamız gerekiyor" diye konuştu.

    TELAFİ ETME VAKTİ
    USTA, "Başakşehir sınavı bizim Göztepe maçında yaşadığımız puan kaybını telafi noktasına da oldukça önemli. Kısacası gücümüzü sınayacağımız çok güzel bir karşılaşma olacak. 50. yıl için koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerlemek istiyorsak bu karşılaşmadan mutlak üç puanla ayrılmak zorundayız. Takımımız gerekeni yapacaktır" açıklamasını yaptı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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