Usta: Kazanmak zorundayız
TELAFİ ETME VAKTİ
USTA, "Başakşehir sınavı bizim Göztepe maçında yaşadığımız puan kaybını telafi noktasına da oldukça önemli. Kısacası gücümüzü sınayacağımız çok güzel bir karşılaşma olacak. 50. yıl için koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerlemek istiyorsak bu karşılaşmadan mutlak üç puanla ayrılmak zorundayız. Takımımız gerekeni yapacaktır" açıklamasını yaptı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:06
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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