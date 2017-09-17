Tribünde skandal görüntü
Başakşehir maçını tribünde Trabzonspor formasıyla takip eden iki küçük futbolseverlerin formalarının zorla çıkartılması gündeme bomba gibi düştü.
Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan maçta yaşanan bir olay gündem yarattı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir tribünlerinde yer alan ve Trabzonspor formasıyla maçı izleyen iki minik futbolseverlerin formaları zorla çıkarttırıldı.
Karşılaşma sonrası görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşanan bir anda gündeme oturdu. Sosyal medyada ise miniklerin futbolseverlere zorla forma çıkarttırılmasına ağır eleştiriler geldi.
Karşılaşma sonrası görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşanan bir anda gündeme oturdu. Sosyal medyada ise miniklerin futbolseverlere zorla forma çıkarttırılmasına ağır eleştiriler geldi.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:52
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