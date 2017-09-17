 Tribünde skandal görüntü – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Tribünde skandal görüntü

    Tribünde skandal görüntü

    Başakşehir maçını tribünde formasıyla takip eden iki küçük futbolseverlerin formalarının zorla çıkartılması gündeme bomba gibi düştü.

    Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile arasında oynanan maçta yaşanan bir olay gündem yarattı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir tribünlerinde yer alan ve Trabzonspor formasıyla maçı izleyen iki minik futbolseverlerin formaları zorla çıkarttırıldı.

    Karşılaşma sonrası görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşanan bir anda gündeme oturdu. Sosyal medyada ise miniklerin futbolseverlere zorla forma çıkarttırılmasına ağır eleştiriler geldi.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:52
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