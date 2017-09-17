Tek hedef 3 puan

Trabzonspor’un hocası, “Büyük hedefler için büyük maçlar güç gösterisidir. Başakşehir’i ve sonrasında zirvedeki diğer rakiplerimizi devirip hedefe doğru yürüyeceğiz” diye konuştu

Ligde ilk 4 haftada 7 puan toplayan ve son G.Birliği galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da teknik patron Ersun Yanal, bugün deplasmanda oynanacak Başakşehir karşılaşmasına büyük önem veriyor. Bordo-mavililerde tecrübeli hoca, zirve adayı güçlü rakiplerini devirip hem havasını bulmak hem de şampiyonluk yolunda İstanbul takımlarına gözdağı vermek amacında. Yanal, "Kemik bir kadromuzun üzerine önemli transferler yaptık. Başarı için istikrarlı bir kadro şart. Biz de Trabzonspor olarak gelecekte başarıları sürekli hale getirmek istiyoruz. Tabii ki takım olma kimliği hemen ortaya çıkmıyor. Ama bu yolda geçen yıl devre arasından beri önemli mesafe aldık. Sezon başı transferleri de kadroda derinlik ve zenginlik oluşturdu. F.Bahçe ve Göztepe maçları sonrası Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyet ve mücadeleci ruh bizim asıl ışığımız" ifadesini kullandı.



GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ

"Büyük hedefleri istiyorsak, büyük maçları kazanmamız gerekiyor" diyen Ersun Yanal, Başakşehir'in bu ligin kaliteli ve kendini ispatlamış güçlü ekiplerinden olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Eğer hedefi büyük koymuşsanız, büyük maçlarda buna karşın iyi sonuçlar almalısınız. Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırdık ama Başakşehir karşısında kazanarak iddiamızı ve gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Trabzonspor bu sezon zirvenin iddialı takımlarından. Bunu zamanla herkese Y gstereceğiz. Biz iyi bir takımız."

