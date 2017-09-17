Tek hedef 3 puan
Trabzonspor’un hocası, “Büyük hedefler için büyük maçlar güç gösterisidir. Başakşehir’i ve sonrasında zirvedeki diğer rakiplerimizi devirip hedefe doğru yürüyeceğiz” diye konuştu
GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ
"Büyük hedefleri istiyorsak, büyük maçları kazanmamız gerekiyor" diyen Ersun Yanal, Başakşehir'in bu ligin kaliteli ve kendini ispatlamış güçlü ekiplerinden olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Eğer hedefi büyük koymuşsanız, büyük maçlarda buna karşın iyi sonuçlar almalısınız. Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırdık ama Başakşehir karşısında kazanarak iddiamızı ve gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Trabzonspor bu sezon zirvenin iddialı takımlarından. Bunu zamanla herkese Y gstereceğiz. Biz iyi bir takımız."
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:18
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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