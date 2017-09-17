Sıramı bekliyorum

Trabzonspor 'un transferin son gününde renklerine bağladığı Volkan Şen, forma için sırasını beklediğini söyledi. Yüzde yüz hazır hale gelene kadar ekstra idmanlar yapacağını söyleyen 30 yaşındaki orta saha, "Sadece futbola odaklanmak ve çok başarılı olmak istiyorum. Başakşehir güçlü bir takım ama kazanan biz olacağız" ifadesini kullandı.