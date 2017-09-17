Seri peşinde

Trabzonspor, deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir’i devirerek hem galibiyet serisi yakalamayı hem de üst sıralarda kendine yer edinmeyi arzuluyor

İlk 4 haftada 7 puan toplayan bordo-mavililer, bugün deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Trabzonspor 9 puanla 4'üncü sırada bulunan rakibini yenerek üst sıralarda bir adım daha yaklaşmaya çalışacak. İlk 4 haftada kalesini gole kapayamayan bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, savunma hattını değiştirecek. Şok bir sakatlık yaşayan kaleci Onur'un yerine Esteban forma giyecek.



Deneyimli hoca, son oynanan G.Birliği 11'inden farklı olarak savunmada Mustafa'nın yerine sakatlığı geçen Durica'ya, ayrıca Uğur'un yerine de Hubocan'a şans verebileceği belirtildi. Forvette sakatlığının ardından tedavi programı uygulanan Burak'ın da bu maça yine 11'de başlaması bekleniyor. Burak oynamazsa forma Hugo Rodellega'nın.



Yunus Emre SEL