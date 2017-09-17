Seri peşinde
Trabzonspor, deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir’i devirerek hem galibiyet serisi yakalamayı hem de üst sıralarda kendine yer edinmeyi arzuluyor
Deneyimli hoca, son oynanan G.Birliği 11'inden farklı olarak savunmada Mustafa'nın yerine sakatlığı geçen Durica'ya, ayrıca Uğur'un yerine de Hubocan'a şans verebileceği belirtildi. Forvette sakatlığının ardından tedavi programı uygulanan Burak'ın da bu maça yine 11'de başlaması bekleniyor. Burak oynamazsa forma Hugo Rodellega'nın.
Yunus Emre SEL
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:00
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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