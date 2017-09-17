 Rakibini ezberledi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Rakibini ezberledi

    Rakibini ezberledi

    Başakşehir'in bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı tüm maçları detaylı bir şekilde analiz eden , rakibin saygı duyulacak işlere imza attığını vurguladı.

    İstanbul ekibinin uzun zamanlı planlamadan sonra bu noktalara geldiğinin altını çizen Yanal, "Onların başarısı önemli ancak bizim de ligde koyduğumuz hedeflerimiz var. Bu doğrultuda Başakşehir her ne kadar güzel işler başarsa da karşılaşmanın çok farklı olacağını söyleyebiliriz. Kendi oyun anlayışımızla sahaya çıkacağız ve kazanmak adına gereken tüm mücadeleyi vereceğiz" dedi.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:11
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