 Potada para müjdesi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Potada para müjdesi

    Potada para müjdesi
    Trabzonspor Basketbol Takımı'nın Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Abiş Hopikoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'ndeki seçime tek liste ile gidildi. Kongrede konuşan Hopikoğlu, "2013'ten beri Başkan Muharrem Usta'nın basketbola yaptığı hizmetleri görmezden gelmek nankörlük olur. 27 milyon lira civarında desteği oldu. 7 milyonu sponsorluk ile 20 milyonu ise cebinden verdi. Ben de burada olsam da olmasam da her yıl 500 bin lira vereceğim" dedi.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada para müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.