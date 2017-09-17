Potada para müjdesi

Trabzonspor Basketbol Takımı'nın Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Abiş Hopikoğlu yeniden başkanlığa seçildi. Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'ndeki seçime tek liste ile gidildi. Kongrede konuşan Hopikoğlu, "2013'ten beri Başkan Muharrem Usta'nın basketbola yaptığı hizmetleri görmezden gelmek nankörlük olur. 27 milyon lira civarında desteği oldu. 7 milyonu sponsorluk ile 20 milyonu ise cebinden verdi. Ben de burada olsam da olmasam da her yıl 500 bin lira vereceğim" dedi.