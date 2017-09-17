M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir Trabzonspor'u sahasında ağırlıyor. Ligde 9 puanla 6'ıncı sırada bulunan Medipol Başakşehir ile 7 puanla 7'inci sırada bulunan Trabzonspor'un karşılaştığı maç 17:00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başladı. Müsabakayı FİFA Kokartlı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya daha önce iki ekibin aralarında oynadığı üç karşılaşmayı yönetti. Bu maçlardan ikisini Medipol Başakşehir kazanırken bir maç berabere bitti.
Teknik Direktörler arasında ise Ersun Yanal'ın üstünlüğü bulunuyor. Abdullah Avcı karşısına daha önce 7 kez çıkan Yanal bu karşılaşmalardan dördünü kazanırken iki maç berabere, bir maç da Abdullah Avcı'nın ekibinin galibiyetiyle bitti.
İki takım bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 9-4'lük bir üstünlüğü bulunuyor. İstatistikler Trabzonspor'dan yana olsa da Medipol Başakşehir son 4 lig maçında bordo mavili ekibe yenilmiyor. Ligde evinde de Trabzonspor'a 4 maçtır kaybetmeyen Medipol Başakşehir bu maçlardan son iki tanesinde gol yemedi. Buna karşılık Trabzonspor ise Medipol Başakşehir'e karşı son dört lig maçının üçünde gol atmayı başaramadı.?
İLK 11'LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can, Kerim Frei, Adebayor.
TRABZONSPOR: Esteban, Okay, Mustafa Akbaş, Mas, Pereira, Sosa, Kucka, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Olcay, Burak Yılmaz.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:03
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Trabzonspor ve Başakşehir'in 11'leri belli oldu
Toplam 1
Yorum
GS1905 Trabzonspor berbat durumda her an gol yicek bi görüntü içinde. Başakşehir sistem takımı Trabzon 2 atar ama 3 yer ŞAMPİYON GALATASARAY ...
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Kale 8 maçtır kapanmıyor
Toplam 4
Yorum
FNR BU VOLKAN NE ZAMAN GİDECEK.BU TAKIMDAN MİLLETE LAF ATIP ORTALIĞI KARİSTİRACAGİNA MUSLERAYA GİBİ KALENI KORU YETER
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Bedavaya gelecekler
Toplam 5
Yorum
Yalle Hani Wilshere fener ile anlasmisti her gün birine yaziyosunuz adami
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