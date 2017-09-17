İstanbul'da galip yok
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı Halis Özkahya yönetti. Kaleci Onur Kıvrak'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Trabzonspor'un kalesinde Esteban vardı. Orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ise savunma göbeğinde görev aldı. Ersun Yanal genç oyuncu Abdülkadir Ömür'e ise ilk 11'de şans verdi. Ev sahibi Başakşehir Mossoro ve Elia dışında ideal kadrosuyla sahaya çıktı. Abdullah Avcı, Mossoro'nun yerine İrfan Can Kahveci'yi, Elia'nın yerine ise Kerim Frei'ilk 11'de sahaya sürdü.
FIRTINA HIZLI BAŞLADI
Konuk takım Trabzonspor maça hızlı başlayan taraf oldu. Hafta içi Avrupa Ligi'nde Ludogorets ile 0-0 berabere kalan Başakşehir ise ilk bölümde etkisiz gözüktü. Bordo Mavililer, Burak, Yusuf, Sosa ve Abdülkadir ile ön alanda etkili olmaya çalıştı. Trabzonspor, aradığı golü Burak Yılmaz'ın kaleci Volkan Babacan tarafından düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı ile buldu. Burak, Volkan ile karşı karşıya kalınca topu sola çekti ve yerde kaldı. Özkahya beyaz noktayı işaret etti. Topun başına geçen Burak Yılmaz, 15. dakikada skoru 1-0 yaptı.
İLK YARIDA İKİ PENALTI
Golden sonra geriye düşen ev sahibi takım oyunu rakip yarı alanda oynamak için çabaladı. Bu sırada Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, 32. dakikada sakatlandı ve kenara geldi. Adebayor'un yerine oyuna Mevlüt Erdinç dahil oldu. Başakşehir'in gol için çabaları sonuç 36. dakikada sonuç verdi. Ceza alanına gönderilen şutta, elle müdahale tespit eden Halis Özkahya ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına gelen Emre Belözoğlu skoru eşitledi: 1-1
BURAK YILMAZ GOLLERE DEVAM EDİYOR
İkinci yarı golle başladı. Başakşehir'in savunmadan çıkarken kaybettiği top Burak'ta kaldı. Burak Yılmaz, ceza alanında bir çalım atıp kaleci Volkan'ı ikinci kez mağlup etti ve takımını 49. dakikada 2-1'lik üstünlüğe taşıdı ve Bordo Mavili formayla 5. maçında 4. golünü kaydetti
BAŞAKŞEHİR PES ETMEDİ
Karşılaşmada ikinci kez geriye düşen Başakşehir, pes etmedi. Emre Belözoğlu önderliğinde oyunu rakip yarı alana yıkmayı başaran Başakşehir, baskının meyvesini 79'da aldı. Visca'nın asistinde Mevlüt Erdinç skoru 2-2 yaptı. Maçta başka gol olmayınca ekipler sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Trabzonspor puanını 8'e yükseltti. Başakşehir ise puanını 10'a çıkardı.
FIRTINA HIZLI BAŞLADI
Konuk takım Trabzonspor maça hızlı başlayan taraf oldu. Hafta içi Avrupa Ligi'nde Ludogorets ile 0-0 berabere kalan Başakşehir ise ilk bölümde etkisiz gözüktü. Bordo Mavililer, Burak, Yusuf, Sosa ve Abdülkadir ile ön alanda etkili olmaya çalıştı. Trabzonspor, aradığı golü Burak Yılmaz'ın kaleci Volkan Babacan tarafından düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı ile buldu. Burak, Volkan ile karşı karşıya kalınca topu sola çekti ve yerde kaldı. Özkahya beyaz noktayı işaret etti. Topun başına geçen Burak Yılmaz, 15. dakikada skoru 1-0 yaptı.
İLK YARIDA İKİ PENALTI
Golden sonra geriye düşen ev sahibi takım oyunu rakip yarı alanda oynamak için çabaladı. Bu sırada Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, 32. dakikada sakatlandı ve kenara geldi. Adebayor'un yerine oyuna Mevlüt Erdinç dahil oldu. Başakşehir'in gol için çabaları sonuç 36. dakikada sonuç verdi. Ceza alanına gönderilen şutta, elle müdahale tespit eden Halis Özkahya ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına gelen Emre Belözoğlu skoru eşitledi: 1-1
BURAK YILMAZ GOLLERE DEVAM EDİYOR
İkinci yarı golle başladı. Başakşehir'in savunmadan çıkarken kaybettiği top Burak'ta kaldı. Burak Yılmaz, ceza alanında bir çalım atıp kaleci Volkan'ı ikinci kez mağlup etti ve takımını 49. dakikada 2-1'lik üstünlüğe taşıdı ve Bordo Mavili formayla 5. maçında 4. golünü kaydetti
BAŞAKŞEHİR PES ETMEDİ
Karşılaşmada ikinci kez geriye düşen Başakşehir, pes etmedi. Emre Belözoğlu önderliğinde oyunu rakip yarı alana yıkmayı başaran Başakşehir, baskının meyvesini 79'da aldı. Visca'nın asistinde Mevlüt Erdinç skoru 2-2 yaptı. Maçta başka gol olmayınca ekipler sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Trabzonspor puanını 8'e yükseltti. Başakşehir ise puanını 10'a çıkardı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:09
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