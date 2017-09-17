Gomis'in rakibi Burak Yılmaz

Sezonun ilk maçında Atiker Konyaspor ağlarına 2 gol gönderen Burak, Fenerbahçe maçında da fileleri havalandırmıştı. Golcü oyuncu, deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçını ise boş geçmişti.

- Burak'tan Medipol Başakşehir'e 7. gol

Burak Yılmaz, bordo-mavili forma ile Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı 5. maçta 7. golünü attı.

Golcü oyuncu, turuncu-lacivertli takım karşısında her iki yarıda da birer gol buldu.



İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışı:



BAFETIBI GOMIS 7 GOL (GALATASARAY)

BURAK YILMAZ 5 GOL (TRABZONSPOR)

?KHALİD BOUTAIB 4 GOL (EVKUR YENİ MALATYASPOR)

TOLGA CİĞERCİ 4 GOL (GALATASARAY A.Ş)