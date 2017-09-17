 Gomis'in rakibi Burak Yılmaz – Fotomaç – 17 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gomis'in rakibi

    Gomis'in rakibi Burak Yılmaz

    Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu , Medipol Başakşehir maçında 2 gol atarak Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaştı.

    Sezonun ilk maçında Atiker Konyaspor ağlarına 2 gol gönderen Burak, Fenerbahçe maçında da fileleri havalandırmıştı. Golcü oyuncu, deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçını ise boş geçmişti.

    - Burak'tan Medipol Başakşehir'e 7. gol
    , bordo-mavili forma ile Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı 5. maçta 7. golünü attı.

    Golcü oyuncu, turuncu-lacivertli takım karşısında her iki yarıda da birer gol buldu.

    İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışı:

    BAFETIBI GOMIS 7 GOL (GALATASARAY)
    BURAK YILMAZ 5 GOL (TRABZONSPOR)
    ?KHALİD BOUTAIB 4 GOL (EVKUR YENİ MALATYASPOR)
    TOLGA CİĞERCİ 4 GOL (GALATASARAY A.Ş)

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis'in rakibi Burak Yılmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.