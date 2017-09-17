Gomis'in rakibi Burak Yılmaz
Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçında 2 gol atarak Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaştı.
Sezonun ilk maçında Atiker Konyaspor ağlarına 2 gol gönderen Burak, Fenerbahçe maçında da fileleri havalandırmıştı. Golcü oyuncu, deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçını ise boş geçmişti.
- Burak'tan Medipol Başakşehir'e 7. gol
Burak Yılmaz, bordo-mavili forma ile Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı 5. maçta 7. golünü attı.
Golcü oyuncu, turuncu-lacivertli takım karşısında her iki yarıda da birer gol buldu.
İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışı:
BAFETIBI GOMIS 7 GOL (GALATASARAY)
BURAK YILMAZ 5 GOL (TRABZONSPOR)
?KHALİD BOUTAIB 4 GOL (EVKUR YENİ MALATYASPOR)
TOLGA CİĞERCİ 4 GOL (GALATASARAY A.Ş)
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:31
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