Fırtına'da Onur şoku!

Bordo-mavili kulüpte, Başakşehir maçı öncesi Onur Kıvrak şoku yaşanıyor.

Dört gün önce yapılan antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve kaslarında ödem oluşan Onur, sakatlığının geçmemesi üzerine Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı. Karadeniz ekibinin kalesini, İstanbul'daki zorlu mücadelede Esteban koruyacak. Bu arada Trabzonspor dün 26 kişilik oyuncu kadrosu ile İstanbul'a geldi.