Fırtına'da Onur şoku!
Bordo-mavili kulüpte, Başakşehir maçı öncesi Onur Kıvrak şoku yaşanıyor.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:27
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Toplam 21
Yorum
King Beşiktaşın antalyayı hakemle yendiğini tüm türkiye gördü
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Toplam 3
Yorum
eraycan fabri adriano mitroviç pepe caner medel lens talisca tolgay babel negrado kesin ilk 11 bu olacak
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Kartal'da iki önemli eksik!
Toplam 3
Yorum
eraycan tiba tolgay ve medel 3lüsünü denemekte fayda var iyi oldu 3 kulvarda her oyuncu hazır tutulmalı konya tehlikeli takım dikkat şart
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