Fırtına 9-4 önde
4 maçtır gülemiyor
Fırtına, Medipol Başakşehir ile yaptığı son 4 maçta rakibine üstünlük kuramadı. En son 2014-15 sezonunun 2'nci yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda İstanbul takımını 3-2 mağlup eden bordomavililer, sonraki 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibinin futbolcuları bu seriyi sona erdirmek için birbirlerine söz verdiler.
Trabzon seriyi bozmak istiyor
Trabzon, evinde 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir'in bu serisine son vererek 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. İstanbul temsilcisi evinde oynadığı 24 karşılaşmada 18 galibiyet alırken, 6 maçtan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi son yılların önemli çıkış yapan rakibini deplasmanda mağlup ederek zirve yarışında önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.
En farklı skor: 6-1
Karadeniz ekibi ile Başakşehir'in bugüne kadar yaptığı maçlarda en farklı skoru Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2009- 2010 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda Başakşehir'i 6-1 ile geçmişti.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:28
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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