Fırtına 9-4 önde

Karadeniz ekibi ile Medipol Başakşehir, bugün Süper Ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde 2 takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer bu periyotta rakip fileleri 32 kez sarsarken, kalesinde 17 gol gördü.



4 maçtır gülemiyor

Fırtına, Medipol Başakşehir ile yaptığı son 4 maçta rakibine üstünlük kuramadı. En son 2014-15 sezonunun 2'nci yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda İstanbul takımını 3-2 mağlup eden bordomavililer, sonraki 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibinin futbolcuları bu seriyi sona erdirmek için birbirlerine söz verdiler.



Trabzon seriyi bozmak istiyor

Trabzon, evinde 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir'in bu serisine son vererek 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. İstanbul temsilcisi evinde oynadığı 24 karşılaşmada 18 galibiyet alırken, 6 maçtan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi son yılların önemli çıkış yapan rakibini deplasmanda mağlup ederek zirve yarışında önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.



En farklı skor: 6-1

Karadeniz ekibi ile Başakşehir'in bugüne kadar yaptığı maçlarda en farklı skoru Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2009- 2010 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda Başakşehir'i 6-1 ile geçmişti.