- Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: -. Maç lehimize de sonuçlanabilirdi. Oyuncularımın mücadelesinden oldukça memnunum. Bu oyun her hafta ilerleyecektir diye düşünüyorum" - "Abdülkadir için her şey bitmiş gibi görmemek ve bu yeteneği sindirerek Türk futboluna kazandırmak zorundayız"

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyundan memnun olduğunu ve 90 dakika boyunca gole yakın olduklarını belirterek, "Maçın tamamında her iki takımın da kazanmaya yakın olduğu anlar var, bizim avantajımız iki kez öne geçmemizdi. Fakat rakibin kalitesi, deneyimi, öz güveni oldukça yüksek. Yakaladığımız pozisyonlarda rakibi daha fazla zorlayabilirdik. Yeni gelen oyuncularımız ve onların katkısıyla gelişen bir takımız. Özellikle genç oyuncularımızla farklı bir kadro yapısının başında olduğumuzu düşünüyorum. Belirli bölümlerde ritmi iyi yakaladık. Maç lehimize de sonuçlanabilirdi. Oyuncularımın mücadelesinden oldukça memnunum. Bu oyun her hafta ilerleyecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, "Oyuncu değişiklikleri için geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Oyun gayet iyi gitti. Hatta Yusuf ile direkten dönen bir topumuz var. Ritim yakalamış bir takımın oyuncu değiştirme zorunluluğu mu var? Bazen 45'te değiştiriyorsanız sihirbaz oluyorsunuz, bazen de böyle eleştiriliyorsunuz. Herkes sonuca göre konuşuyor. Sonuca göre konuşmamak gerekiyor." yanıtını verdi.

Yanal, Durica'yı sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle tercih etmediğini aktararak, "Durica'nın uzun zamandan beri problemleri vardı. Milli takımdan döndüğünde de vardı. Hubocan da oynayacaktır, kariyeri belli bir oyuncu ama şu anda takım içinde iyi giden bir oyun var. Sosa, bu ülkeyi hepimizden daha iyi biliyor, onda bir sorun yok. Bizim Volkan'ı hazırlamamız, ağrıları tam olarak geçmeyen Burak'ı iyileştirerek hazır hale getirmemiz, Abdülkadir'in önüne açmamız gerekiyor. Castillo sakatlıktan dönüyor, 1 hafta sonra bizimle olacak. İyi bir rekabet var. İyi bir takım olduğumuzu yavaş yavaş herkes sindirecektir." şeklinde konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü, "Burak Yılmaz bugün iki gol attı. Sezonu gol kralı olarak tamamlayabilir mi?" şeklindeki soruya, "Tahminde bulunmak çok zor. Ben tahminci değilim. Burak'ın kalitesi ve ortaya koyduğu mücadele ortada. Ondan beklentilere cevap verecektir. Takımı için fedakarlıkta bulunuyor ve bulunmaya da devam edecektir. Burak'ı ağrıları nedeniyle henüz tam olarak sağlıklı bir şekilde de oynatabilmiş değiliz." diye cevap verdi.

"Abdülkadir'in başka bir oyuncu ile kıyaslanmasını doğru bulmuyorum"

Yanal, Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan genç oyuncuları Abdülkadir Ömür'ün önünde uzun bir yol olduğunun altını çizdi.

Abdülkadir'in zorlu bir ligde kendini geliştirmek zorunda olduğunu belirten Yanal, "Abdülkadir'in başka bir futbolcu ile kıyaslanmasını doğru bulmuyorum. Genç ve yetenekli oyuncularımız var, bugün fazla sayıda Türk oyuncu ile oynadık. Onları da kazanacağız. Gelişen ve iyi bir kadro olma yolunda adım atan bir takımız. Abdülkadir için her şey bitmiş gibi görmemek ve bu yeteneği sindirerek Türk futboluna kazandırmak zorundayız." sözlerine yer verdi.

Yanal, hakem kararları hakkında gelen bir soru karşısında ise şunları kaydetti:

"Bir oyun oynuyoruz, oynadığımız oyunda verilen kararlar üzerinden konuşmak, bundan bir pay çıkarmak çok etik değil. Oynadığımız rakibimize saygı duyuyoruz, uzun bir aşamadan sonra buraya geldiler. Biz de 27-28 oyuncunun değiştiği önemli bir süreçten geliyoruz. Hakemin kararlarından önce iki takımın ortaya koyduğu oyunu konuşmak doğru. Hakemler üzerinden bir değerlendirme yapmak bizi hep yanlış yollara götürüyor. Bugün çok bariz bir hata olduğunu düşünmüyorum."