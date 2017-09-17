Bedavaya gelecekler
Fırtına’nın yaz döneminde alamadığı Bremen’li Junuzovic ve Arsenal’li Wilshere’nin kulüpleri ile sözleşmeleri sona eriyor
ŞİMDİDEN SÖZ KESTİLER
Yaşadığı sakatlığın ardından yeni yeni toparlanan ve geçen hafta Arsenal'in Köln ile oynadığı Avrupa Ligi maçının son bölümünde forma giyen Jack Wilshere de Karadeniz ekibinin kıskacında. Sezon sonunda İngiliz kulübü ile sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki merkez orta saha ile söz kesen Trabzonspor bu iki transferi bedelsiz bitirebilir.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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