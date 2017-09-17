Bedavaya gelecekler

Fırtına’nın yaz döneminde alamadığı Bremen’li Junuzovic ve Arsenal’li Wilshere’nin kulüpleri ile sözleşmeleri sona eriyor

Yönetimin yeni sezon öncesinde transfer gündemini uzun süre meşgül eden Werder Bremen'li Zlatko Junuzovic ve Arsenal'li Jack Wilshere için yeni yol haritası belirlendi... Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği iki ismin peşini bırakmaya niyeti olmayan bordo-mavililer, sezon sonunda bu transferleri bedelsiz bitirmeyi planlıyor. Sakatlığı nedeniyle bu sezon Bremen'de forma giyemeyen Junuzovic ile her konuda el sıkışan yönetimin, sezon sonunda Avusturyalı oyuncuya kavuşmasına kesin gözü ile bakılıyor. Bilindiği gibi 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Alman ekibi bu sezon kadrosunda tutma kararı alarak satmamıştı.



ŞİMDİDEN SÖZ KESTİLER

Yaşadığı sakatlığın ardından yeni yeni toparlanan ve geçen hafta Arsenal'in Köln ile oynadığı Avrupa Ligi maçının son bölümünde forma giyen Jack Wilshere de Karadeniz ekibinin kıskacında. Sezon sonunda İngiliz kulübü ile sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki merkez orta saha ile söz kesen Trabzonspor bu iki transferi bedelsiz bitirebilir.