Yanal’ın imha planı

Teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir'in Ludogorets ile oynadığı Avrupa maçını yardımcıları ile izleyerek önemli notlar aldı. Başakşehir sınavında Durica ile Hubocan'ı ilk 11'de görevlendirmeyi planlayan Yanal, rakibin etkili ofansif gücünü orta sahada dirençle kırmayı amaçlıyor. Bu noktada Sosa ve Yusuf'a özel sorumluluklar verecek Yanal, bu iki oyuncudan bol şut çekmelerini ve etkili paslarla forvet hattını pozisyonlara sokmalarını isteyecek.