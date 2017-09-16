Yanal’ın imha planı
Fırtına’nın hocası, Başakşehir’in Ludogorets maçını izleyip not aldı. İstanbul ekibini Sosa ve Yusuf yıkacak
Teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir'in Ludogorets ile oynadığı Avrupa maçını yardımcıları ile izleyerek önemli notlar aldı. Başakşehir sınavında Durica ile Hubocan'ı ilk 11'de görevlendirmeyi planlayan Yanal, rakibin etkili ofansif gücünü orta sahada dirençle kırmayı amaçlıyor. Bu noktada Sosa ve Yusuf'a özel sorumluluklar verecek Yanal, bu iki oyuncudan bol şut çekmelerini ve etkili paslarla forvet hattını pozisyonlara sokmalarını isteyecek.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:01
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
Yanal’ın imha planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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