 Yanal’ın imha planı – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Yanal’ın imha planı

    Yanal’ın imha planı

    Fırtına’nın hocası, Başakşehir’in Ludogorets maçını izleyip not aldı. İstanbul ekibini Sosa ve Yusuf yıkacak

    Teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir'in Ludogorets ile oynadığı Avrupa maçını yardımcıları ile izleyerek önemli notlar aldı. Başakşehir sınavında Durica ile Hubocan'ı ilk 11'de görevlendirmeyi planlayan Yanal, rakibin etkili ofansif gücünü orta sahada dirençle kırmayı amaçlıyor. Bu noktada Sosa ve Yusuf'a özel sorumluluklar verecek Yanal, bu iki oyuncudan bol şut çekmelerini ve etkili paslarla forvet hattını pozisyonlara sokmalarını isteyecek.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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