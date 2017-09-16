Takım olduk gerisi gelecektir
Kaptan Onur, takım olmayı başardıklarını belirterek, "En önemlisi buydu. Takım olmayı başardıktan sonra gerisi gelecekti ve şu an biz bunu başardığımızı düşünüyoruz" dedi. Kaptan, ligde birçok takımın yaptığı transferlerle çok güçlü bir konuma geldiğini belirterek, "Şu an biz takım olarak iyiyiz. Aramıza katılan arkadaşlarımız uyum sorunu hemen aştı" diye konuştu.
YOLCULUK BUGÜN SAAT 15.00'TE
Fırtına, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için bugün İstanbul'a gidecek. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından saat 15.00'te Trabzon Havalimanı'ndan özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecek. Takımı İstanbul'da taraftar grubu coşkulu bir şekilde karşılayacak.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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