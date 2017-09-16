 Takım olduk gerisi gelecektir – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Takım olduk gerisi gelecektir

    Takım olduk gerisi gelecektir

    Kaptan Onur, takım olmayı başardıklarını belirterek, "En önemlisi buydu. Takım olmayı başardıktan sonra gerisi gelecekti ve şu an biz bunu başardığımızı düşünüyoruz" dedi. Kaptan, ligde birçok takımın yaptığı transferlerle çok güçlü bir konuma geldiğini belirterek, "Şu an biz takım olarak iyiyiz. Aramıza katılan arkadaşlarımız uyum sorunu hemen aştı" diye konuştu.

    YOLCULUK BUGÜN SAAT 15.00'TE
    Fırtına, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için bugün İstanbul'a gidecek. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından saat 15.00'te Trabzon Havalimanı'ndan özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecek. Takımı İstanbul'da taraftar grubu coşkulu bir şekilde karşılayacak.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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