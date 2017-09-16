Messi ile 2022'ye

Trabzonspor kulübü, genç orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün 2018 yılında sona erecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Şenol Güneş Kompleksi'nde yer alan Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Abdülkadir Ömür ve ailesi katıldı.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, burada yaptığı açıklamada yönetim olarak altyapıya büyük bir önem verdiklerini bunun da meyvelerini almaya başladıklarını vurguladı. Yusuf Yazıcı'nın ardından Abdülkadir Ömür'ü de Türk futboluna kazandırdıklarını ifade eden Çubukçu, "Bu iki futbolcumuz altyapıdaki diğer futbolcularımıza da ışık olacaktır. Onlar da 'Bir gün ben de Trabzonspor'da oynayacağım' düşüncesiyle kendilerini geliştirecek ve hedeflerini buna göre belirleyecektir" dedi ve şöyle devam etti:

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

"Evet , herkes Yusuf'u ve Abdülkadir'i konuşuyor. Ama şu iyi bilinsin ki gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız. Trabzon futbolcu yetiştirme anlamında geçmişte Türkiye'ye örnek olmuştur. Altyapımız artık yeniden o eski günlere geri dönüyor. Bizde altyapıdan çıkacak olan çok futbolcu var. Biz de yönetim olarak gençlere çok önem veriyoruz. Desteğimiz devam edecek."



TRABZON'A GÖNÜLDEN BAĞLIYIM

Abdülkadir, Trabzonspor'a gönülden bağlı olduğunu belirterek, "Başkanımıza, asbaşkanımıza, yönetimimize, hocamıza, teknik heyetimize ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte 50. yılımızda güzel bir takım olduk" dedi. Abdülkadir şöyle devam etti: "Trabzonspor'un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ben Trabzonspor'a gönülden bağlıyım. Burada çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Gururluyum, mutluyum, gelecekten de umutluyum. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar bizim yanımızda olsun, takımlarına güvensin. İnşallah hep beraber güzel günler göreceğiz."





*UEFA, genç Abdülkadir'in yüksek potansiyelini bu paylaşımla ortaya koymuştu.

YILLIK 250 BiN TL ALACAK

Yönetim, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Yusuf Yazıcı'nın da 2020'ye kadar olan mevcut sözleşmesini 2022'ye dek uzatmıştı. Bordo-mavililer, yılda 60 bin TL kazanan futbolcunun ücretini 250 Bin TL'ye çıkarmış, bir de ev hediye etmişti. Bordo- mavililerin Abdülkadir'e de yıllık 250 bin TL ödeyeceği dile getirildi. Genç futbolcuya ev alınıp alınmayacağı ise açıklanmadı.

BEŞ VAKİT NAMAZ KILAR

Abdülkadir Ömür'ü 9 yaşında iken okullar arası seçmelerde bulup altyapıya kazandıran Sadi Tekelioğlu garanti verdi. Tekelioğlu, "Abdülkadir Ömür'ün karakterinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu formayı, şöhreti çok rahat taşır. Kendisi 5 vakit namaz kılar" diye konuştu.

UEFA ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı bir köyde büyüyen ve zamanında Özkan Sümer tarafından altyapıya dahil edilen Abdülkadir için UEFA "Türk Messi ve Yeni Hagi" benzetmeleri yapmıştı. Guardian da 18 yaşındaki oyuncuyu en iyi 60 yetenek arasında göstermişti.

Yunus Emre SEL