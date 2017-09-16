Kritik maç öncesi şok sakatlık

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.



Bordo-mavili kulüpte, Medipol Başakşehir maçı öncesi Onur Kıvrak şoku yaşanıyor. 3 gün önce yapılan antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve kaslarında ödem oluşan Onur'un sakatlığının geçmemesi üzerine Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, tecrübeli file bekçisini Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkardığı belirtildi. Karadeniz ekibinin İstanbul'daki zorlu mücadelesinde kaleyi Esteban koruyacak.