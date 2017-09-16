 Kritik maç öncesi şok sakatlık – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Kritik maç öncesi şok sakatlık

    Kritik maç öncesi şok sakatlık

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı öncesinde bordo-mavili ekipte sakatlık şoku yaşanıyor.

    Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

    Bordo-mavili kulüpte, Medipol Başakşehir maçı öncesi Onur Kıvrak şoku yaşanıyor. 3 gün önce yapılan antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve kaslarında ödem oluşan Onur'un sakatlığının geçmemesi üzerine Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, tecrübeli file bekçisini Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkardığı belirtildi. Karadeniz ekibinin İstanbul'daki zorlu mücadelesinde kaleyi Esteban koruyacak.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:11
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