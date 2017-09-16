 Jan Durica forma giyecek – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Jan Durica forma giyecek

    Jan Durica forma giyecek

    Sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Jan Durica, takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, perşembe günü yapılan antrenmanda takıma katılan 35 yaşındaki Medipol Başakşehir maçı kadrosuna alacağı ve forma vereceği belirtildi.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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