 Burak maç saatinde – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Burak maç saatinde

    Burak maç saatinde

    Başakşehir maçında oynamayı çok isteyen Burak Yılmaz, takımla idman yapıyor. Yine de durumundaki belirsizlik devam eden 32 yaşındaki forvetin forma giyip giymeyeceği son anda netleşecek. Burak'ın kasıklarında ve ayak bileğindeki ağrıların oynamasına engel teşkil etmediği ifade edildi. Yanal her ihtimale karşı Rodallega'ya 'hazır ol' dedi.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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