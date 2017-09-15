Yanal'ın aklı savunmada
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, savunma bölgesinde yaşanan zafiyetlere çözüm arıyor. Medipol Başakşehir maçında yeni transfer Hubocan'a şans vermeyi planlayan deneyimli teknik adam iyileşen Durica'yı da hazır hale getirmeyi çalışıyor.
Savunma ve orta saha kurgusunda değişiklik
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir karşısında deplasmanda oynayacakları maçta savunma ve orta sahası kurgusu arasında bir dizi değişiklik yapmayı planlıyor. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde henüz yakalayamayan deneyimli teknik adam yaşanan zafiyetler üzerinde duruyor. Ligde oynadığı son 4 maçın hepsinde gol yiyen ve kalesinde 7 gol gören bordo-mavililer, Medipol Başakşehir maçında kalesinde gol görmeden sonuca gitmeyi hedefliyor.
Yanal, uyarılarını yaptı
Yanal, savunma oyuncularına yaptığı uyarıda oyun içeresinde konsantrasyonlarını bir an bile kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Medipol Başakşehir'in etkili oyuncuları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, ligin en iyi pas yapan takımlarından birine karşı oynayacaklarına dikkat çekerek, rakibin pas kanallarını kesip, etkili pas yapmalarına izin vermemeleri istedi.
Hubocan forma bekliyor
Savunma bölgesinde yaşanan sıkıntıya çözüm arayan Ersun Yanal, yeni transfer Hubocan'ı, Medipol Başakşehir maçında oynatmayı planlıyor. Bordo-mavili takıma hazır gelen ve sıkıntısı bulunmayan savunma oyuncusunu zorlu müsabakada kullanmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, iyileşen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Durica'yı da maç gününe kadar hazır hale getirmeyi planlıyor.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:29
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Galatasaray para basacak
Toplam 19
Yorum
KaRTaL Hayalleeer hayaller ah hayaller...14.haftaya kadar hayal kurmak serbest size..ne demişler hayalle yaşayanı zevkle öperler...:))))))
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"Artık çok zor"
Toplam 44
Yorum
ahmet türkiyede tek büyük var oda galatasaray kupayı alın sizde büyük olun türkün gücünü gösterelim
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Tudor’un iki korkusu
Toplam 5
Yorum
CANARİES KASIMPAŞA MÜKEMMEL TOP OYNUYOR BU SENE. GALATASARAYI YENMESİ HİÇ SÜRPRİZ OLMAZ.
Yanal'ın aklı savunmada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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