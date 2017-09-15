Yanal’ın adamları

2017-18 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde 7 oyuncuyu renklerine katan ve gençlerle birlikte 27 kişilik futbolcu kadrosu bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ilk 4 haftada 19 isme forma şansı verdi. Genç oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun, Batuhan Artarslan'ın yanı sıra ameliyat olan Castillo ve yeni transferler Kamil Ahmet Çörekçi, Tomas Hubocan ile Volkan Şen de takımda henüz forma şansı bulamayan isimler. Karadeniz ekibinde Pereira ile Mas 360 dakika ile takımda en çok süre alan futbolcular oldu.

KUCKA 358, OLCAY 352 DAKİKA

4 haftada Kucka 358, Olcay Şahan 352, Yusuf Yazıcı 332, Okay Yokuşlu 325, Uğur Demirok 300, Onur Kıvrak ile Durica 270, Burak Yılmaz 198, Bero 158, Bongonda 129, Rodallega 101, Sosa, Mustafa Akbaş ve Esteban 90, N'Doye 88, Abdülkadir Ömür 48, Onazi ise 31 dakika sahada kaldı.



ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ

Kaptan Onur Kıvrak, bu sezon zirvede yer almak istediklerini söyledi. Tecrübeli eldiven, "Gençlerbirliği maçını kazanmak güzeldi. Sırada Başakşehir var. Kayıp istemiyoruz. Yeni arkadaşlarımızla takım iyice güçlendi. Artık bahanemiz yok. Bu nedenle her maça kazanmak için çıkacağız" ifadesini kullandı.