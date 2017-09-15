 Volkan Şen ekstra çalışıyor – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Volkan Şen ekstra çalışıyor

    Volkan Şen ekstra çalışıyor

    VOLKAN ŞEN EKSTRA ÇALIŞIYOR
    Yeni transfer Volkan Şen'in tüm kontrollerinde fiziksel durumunun oldukça iyi çıktığı ve forma giymeye hazır olduğu belirtildi. Takımla birlikte gerçekleştirilen antrenmanların ardından özel olarak yaklaşık yarım saat daha çalışma yapan 30 yaşındaki sağ kanadın Başakşehir ile oynanacak maçın kadrosuna alınması bekleniyor.


    TAKIMDAKİ ORTAM GERÇEKTEN SÜPER
    Volkan Şen, kısa sürede kendisine sahip çıkan takım arkadaşlarına teşekkür etti. 30 yaşındaki oyuncu, "Takım arkadaşlarım beni bağrına bastı. Şu an için ortamın gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Hocam bana şans verdiğinde hazır olmak için elimden geleni yapıyorum. Çok çalış

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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