Volkan Şen ekstra çalışıyor
VOLKAN ŞEN EKSTRA ÇALIŞIYOR
Yeni transfer Volkan Şen'in tüm kontrollerinde fiziksel durumunun oldukça iyi çıktığı ve forma giymeye hazır olduğu belirtildi. Takımla birlikte gerçekleştirilen antrenmanların ardından özel olarak yaklaşık yarım saat daha çalışma yapan 30 yaşındaki sağ kanadın Başakşehir ile oynanacak maçın kadrosuna alınması bekleniyor.
TAKIMDAKİ ORTAM GERÇEKTEN SÜPER
Volkan Şen, kısa sürede kendisine sahip çıkan takım arkadaşlarına teşekkür etti. 30 yaşındaki oyuncu, "Takım arkadaşlarım beni bağrına bastı. Şu an için ortamın gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Hocam bana şans verdiğinde hazır olmak için elimden geleni yapıyorum. Çok çalış
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:01
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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