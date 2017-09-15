Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber

Bordo mavililerde ligin 2'inci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve uygulanan tedavi programının ardından A Milli takımın Hırvatistan ile oynadığı maçta forma giyen Burak Yılmaz, daha sonra ligde Gençlerbirliği karşılaşmasında da görev yaptı. Yılmaz'ın bu maçın ardından da ağrılarının arttığı belirtildi. Hafta sonu oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi ilk etapta takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalara başlayan 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusunun, kendisini iyi hissettiği ve son 2 çalışmada takımla birlikte antrenmanlarda yer aldığı belirtildi.



DURİCA DA TAKIMA KATILDI

Trabzonspor'da ayrıca sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Jan Durica ise uygulanan tedavi programının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Perşembe günü yapılan antrenmanda takıma katılan 36 yaşındaki deneyimli oyuncuyu Medipol Başakşehir maçı kadrosuna alabileceği öğrenildi.



YOLCULUK YARIN

Bu arada Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için yarın İstanbul'a gidecek. Bordo mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından saat 15.00'te Trabzon Havalimanı'ndan özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecek.