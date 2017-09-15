Trabzon şahlandı

Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, forma satışında 45 bin rakamına ulaştıklarını söyledi. Alp, Trabzonspor'un haziranda beyaz, temmuzda parçalı, ağustos ayında ise çubuklu olarak satışa sunduğu yeni sezon formalarının rekor kırdığını belirtti. Forma satışlarından yaklaşık 2.5 milyon lira gelir elde edildiğini kaydeden Alp, "Trabzonspor'un kendisine ait mağazalar ve bayilerde satışa çıkardığı formalarda 45 bin rakamına ulaşıldı. Geçen sezon bu rakam, çocuk formalarıyla birlikte toplamda 53 bindi. Yeni sezon formalarındaki satışların içine çocuk formaları dahil değil. O formalar da birkaç gün içerisinde mağazalardaki yerini alacak" dedi. Alp, taraftarlara teşekkür ederek, "TS Club, tarihinin en iyi forma satışını yakalayabilir. Çocuk formalarının da satışa çıkmasıyla bu sezona yönelik satış rakamı, tahmini 100 bini bulabilir" diye konuştu.

PARÇALI FORMA ZİRVEDE

Alp, en fazla talebin parçalı formaya olduğuna işaret ederek, "Bu formamızı beyaz takip ediyor. Çubuklu formanın satışının yükselmesi gerek. Çünkü çubuklu bizim tarihimizde önemli yere sahip. Haliyle taraftarlarımızdan forma tercih ederken çubukluya da ayrıca ilgi göstermelerini rica ediyoruz" ifadesini kullandı. Efsane çubuklu formayı yeniden satışa sunacaklarını belirten Alp, şunları kaydetti: "Çalışmamız bitti. Yaklaşık 15 gün içerisinde satışa sunacağız ama bu formalar bayilerde olmayacak. Kulübümüze ait mağazalarda satılacak. Taraftarlarımızın da efsane çubukluya büyük bir ilgi göstereceğine inanıyoruz."



FEDAKAR BURAK

Sakatlığı nedeniyle Ersun Yanal'ın birkaç hafta dinlendirebileceklerini açıkladığı 32 yaşındaki forvet, Başakşehir maçı için formasını istedi

Trabzonspor pazar günü oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını mutlak galibiyet parolası ile sürdürürken, sakatlıklar teknik direktör Ersun Yanal'ın canını sıkıyor. Özellikle forvet Burak Yılmaz'ı sakatlığı nedeniyle dinlendirmeyi düşünen tecrübeli hoca, futbolcudan gelen, "Bu karşılaşmada oynamak istiyorum. Milli maç arasında dinlenirim" isteğine olumlu cevap verecek. Sağlık kurulundan Burak'ın Başakşehir karşılaşmasına tam olarak hazırlanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının oyun sistemini de bu doğrultuda kurması bekleniyor. Bu aradatakımda ilk 4 haftada en skorer isim 3 maçta 198 dakika süre alan ve 3 gol kaydeden Burak oldu.



DEFANS HATTI DEĞİŞİYOR

4 haftada 7 gol yiyen Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın savunma kurgusunda değişiklik yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 4 maçta da kalesini gole kapayamayan bordomavililerde Yanal'ın yeni transfer Hubocan'a forma verebileceği, ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara katılan Durica'nın da Başakşehir maçında oynayacağı belirtildi.



OLCAY TAKIMI SIRTLIYOR

2016-17 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan ve oynadığı 17 maçta 1 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlayan Olcay, bu dönem de gole en çok katkı yapan isim oldu. 30 yaşındaki sağ kanat ilk 4 haftada 2 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Olcay, "Daha çok gol atıp asist yapmak istiyorum" dedi.